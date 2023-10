Ataque informático à Câmara de Gondomar: dados roubados estão em leilão na dark web

Autarquia foi alvo do ataque há duas semanas e não consegue entrar no sistema informático. Equipa de especialistas está a tentar recuperar acesso, mas não sabe se será possível. PJ está a investigar.

Passaram quase duas semanas desde que a Câmara Municipal de Gondomar (CMG) foi alvo de um ataque informático e, até agora, ainda não se sabe quando, e se, vai ser possível recuperar toda a informação perdida. O sistema da autarquia foi saqueado por desconhecidos que, após o roubo, pediram um resgate ao município de aproximadamente 700 mil euros. A câmara foi aconselhada pelas autoridades a não ceder à chantagem e agora os dados estão em leilão na dark web (parte mais obscura da Internet, frequentemente usada para actividades criminosas).

Potencialmente, toda a informação armazenada no sistema informático do município terá sido perdida e está agora nas mãos de desconhecidos. Nesta segunda-feira, o Jornal de Notícias dava conta de que o grupo que roubou os dados já tinha divulgado documentação oficial da câmara, como cartões de cidadão, passaportes e informações sobre investimentos realizados pela autarquia.

Ao PÚBLICO, fonte do município, após reunião do executivo camarário desta segunda-feira, na qual se discutiu apenas este assunto, confirmou que toda a informação sobre pedidos de munícipes para habitação social, pedidos de licenciamento para obras ou construção e toda a informação que tem de passar pela câmara foi perdida para terceiros. Ou seja, será toda a informação que diz respeito à câmara e a processos de munícipes que deram entrada ou que estão no sistema informático da CMG.

A mesma fonte confirma que os dados, pelo menos parcialmente, estão a ser leiloados na dark web, com um valor inicial de licitação de cerca de 260 mil euros. O resgate pedido anteriormente à autarquia equivale a 700 mil euros, mas teria de ser pago em bitcoins.

A Câmara de Gondomar recorreu a uma equipa especializada que, nos últimos dias, tem estado a trabalhar na recuperação dos dados. Mas ainda não há garantias de que seja possível concluir esse objectivo com êxito.

Por agora, qualquer munícipe que precise de dar entrada de algum assunto a resolver pela câmara só o poderá fazer quando os processos puderem ser tramitados exclusivamente em papel. A câmara ainda não conseguiu recuperar o acesso ao sistema informático e não há qualquer previsão para a recuperação da operacionalidade dos serviços.

A autoria do roubo dos dados ainda está por apurar – o caso está entregue à Polícia Judiciária. A autarquia avança que, por agora, sabe-se apenas que os autores terão estado envolvidos noutros ataques semelhantes, mas desconhece se os mesmos foram realizados em Portugal ou no estrangeiro ou qual é a localização do grupo.