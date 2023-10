FC Porto regressa aos triunfos frente ao Portimonense

Golo de Evanilson e exibição do guarda-redes Vinícius estabeleceram a diferença mínima num jogo calculista dos algarvios, que acabou com o Dragão a sofrer.

O FC Porto venceu este domingo o Portimonense (1-0) em jogo da 8.ª jornada da I Liga, regressando ao terceiro lugar do campeonato, com 19 pontos, mais 11 do que os algarvios.

Um golo de Evanilson, nos primeiros minutos, e a exibição de Vinícius na baliza algarvia estabeleceram a diferença mínima na tarde do Dragão.

Sem Pepe, Marcano nem Fábio Cardoso, o FC Porto contou mais uma vez com Zé Pedro, central da equipa B, que formou dupla com David Carmo. Um cenário convidativo para o Portimonense explorar as naturais inseguranças no eixo da defesa portista.

Porém, Paulo Sérgio optou por uma estratégia pouco atrevida, com a formação algarvia mentalizada para defender com uma linha de cinco, protegida por uma segunda camada de quatro médios, deixando Ronie Carrillo como elemento mais destacado na frente.

O Portimonense não acreditou na narrativa de um “dragão” ameaçado de extinção elaborada em torno das últimas derrotas, na Luz e na Champions, com Benfica e Barcelona.

O treinador do FC Porto também não se deixou condicionar pela possibilidade de voltar a falhar em casa, onde já perdeu pontos com o Arouca e penou para superar Farense e Gil Vicente, jogos resolvidos nos “descontos”. Daí que tenha mantido Romário Baró, renovando a confiança no médio e aproveitando para testar a evolução de Nico González e o regresso de Evanilson.

Com o Portimonense a decretar recolhimento obrigatório e Pepê a decifrar os códigos de acesso à área dos algarvios, o FC Porto entrou decidido a desbloquear o jogo, o que poderia ter logrado por arrombamento, com Evanilson a desperdiçar ocasião flagrante logo aos quatro minutos, aproveitando um atraso de Carlinhos que pedia um chapéu a Vinícius, mas que o brasileiro não soube tirar.

Falhou à primeira, não perdoou à segunda, cinco minutos depois, com a ajuda de Filipe Relvas, num remate prensado no corpo do defesa a trair o guardião visitante.

O FC Porto estava na frente, mas o Portimonense não desmontava o dispositivo. Fosse por incapacidade ou por acreditar que um rasgo ou uma falha portista poderia corrigir o resultado.

Uma crença a que Nico González e David Carmo deram sentido com erros que os algarvios não souberam capitalizar. Os “azuis e brancos” chegavam pela primeira vez em vantagem ao intervalo, mas sem garantias nem margem para começarem a contabilizar os três pontos, também por culpa do guarda-redes Vinícius, que negou o golo a Wendell e Taremi.

Daí que a entrada portista na segunda parte tenha sido forte, com Pepê a obrigar Vinícius a nova defesa salvadora. E foi na sequência desta dinâmica, com Evanilson a deixar-se cair perto da área, que o Portimonense cheirou o empate: Alemão isolou Varela e só a intervenção providencial de Diogo Costa impediu o golo visitante.

Já com Galeno e Iván Jaime em campo, o FC Porto continuou a carregar e a falhar, com Pepê em evidência na fase de desperdício. O Portimonense tentou libertar-se das grilhetas e passou ao ataque depois da expulsão de David Carmo, obrigando o FC Porto a mais um final de sofrimento.

Os "dragões" ainda voltaram a introduzir a bola na baliza algarvia, numa transição conduzida por Galeno e concluída por Toni Martínez, aos 90+3', mas o lance seria invalidado por fora-de-jogo. Instantes depois, chegava o apito final.