Serhou Guirassy, uma fonte de golos que continua a jorrar

Avançado do Estugarda, sensação da Bundesliga, é o melhor marcador do campeonato e já bateu um recorde na prova.

​É internacional pela Guiné, avançado e tem 27 anos. Já tinha estado na Alemanha, com a camisola do Colónia, mas desta vez chegou para deixar marcar. Serhou Guirassy é o homem do momento no Estugarda e na Bundesliga: neste sábado, actualizou a veia goleadora com um hat-trick diante do Wolfsburgo que lhe permitiu bater bater um recorde que pertencia a Robert Lewandowski.

Que recorde é esse? O de maior número de golos marcados. São já 13 em apenas sete jornadas e basta relembrar que os melhores marcadores do campeonato alemão em 2022-23 terminaram a época com 16 golos cada para compreendermos a enormidade dos números de Guirassy, que parece estar a compensar os anos em que não conseguiu competir nas melhores condições.

Serhou nasceu no sul de França, em Arles, filho de pais guineenses, e logo nas camadas jovens do USM Montargis e do Amilly mostrou faro pelo golo. Era um avançado com mobilidade, com sentido posicional, com um timing de desmarcação apurado e o Laval não hesitou em torná-lo no jogador mais jovem do clube a tornar-se profissional, aos 17 anos.

Com 1,88m, Guirassy é um atacante possante, que ao longo da carreira tem mostrado também capacidade para segurar a bola e fazer assistências. E todos estes predicados combinados conduziram-no rapidamente às selecções jovens de França, antes de, em 2015, chegar à Ligue 1, pela mão do Lille.

Não se afirmou de imediato, andou pela equipa B e foi emprestado ao Auxerre, onde fez o suficiente para merecer uma transferência para o Colónia. E quando parecia ter a maturidade necessária para se estabelecer na equipa, um conjunto de lesões (menisco, problemas muscular, na zona púbica) atrasou-lhe a afirmação. Voltaria a França em 2019 e por lá ficaria, entre Amiens e Rennes (onde marcou o primeiro hat-trick da carreira, em Março de 2022), até 2023. Até a Bundesliga voltar a abrir-lhe as portas.

Inicialmente, o Estugarda conseguiu-o por empréstimo e os 11 golos em 22 golos convenceram os dirigentes do clube a desembolsar nove milhões de euros para o contratarem. E hoje devem estar a esfregar as mãos de contentes com o negócio. Se o Estugarda lidera nesta altura (o Bayer Leverkusen tem um jogo a menos) a Liga alemã, muito o deveà eficácia de Guirassy na finalização. Trocando a informação por números, o avançado marca, em média, a cada 47 minutos, 1,9 golos por jogo, tem uma eficácia de 42% — soma 10 golos com o pé direito, dois com o esquerdo e um de cabeça.

“É muito bom, mas quando marco o crédito deve ser atribuído à equipa. Agora fui eu a marcar, mas para a semana pode ser outro”, resumiu o humilde Guirassy após o primeiro hat-trick da época, na 4.ª jornada, frente ao Mainz. Neste sábado, repetiu a dose, mas em vez de 41 minutos para completar os três golos, precisou apenas de 15! Para terror dos adversários, o ritmo parece estar longe de abrandar.