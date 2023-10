Oscar Piastri faz pole para a sprint na dobradinha da McLaren

Numa qualificação para a corrida sprint que poderá decidir este sábado a questão do título Mundial de pilotos de 2023 no Qatar, foram os McLaren de Oscar Piastri e Lando Norris os mais rápidos num "estreitado" Circuito Internacional de Lusail, com o australiano a garantir a primeira pole da carreira e Max Verstappen a marcar o terceiro melhor tempo, cinco posições à frente do companheiro da Red Bull, Sergio Pérez, que ao final da tarde não deverá ter capacidade para impedir que o neerlandês seja coroado campeão do Mundo pelo terceiro ano consecutivo.

Em dia de decisões no Mundial de Fórmula 1, a Federação Internacional do Automóvel trocou as voltas aos pilotos, apertando os limites de pista em duas curvas (12 e 13), pintados sobre o asfalto à última hora, lançando a confusão numa qualificação marcada por uma autêntica chuva de tempos apagados e voltas anuladas.

A medida foi explicada com o desgaste dos pneus verificado após análise das sessões da véspera e adoptada com carácter de segurança acrescido da obrigação de duas paragens para troca de pneus na corrida.

Uma das primeiras vítimas desta alteração - que motivou uma sessão prévia em que os pilotos tentaram adaptar-se durante dez minutos -, foi o inglês Lewis Hamilton (Mercedes), com duas voltas apagadas que o deixaram fora da última tentativa de qualificação.

Escaldados pela qualificação para a corrida de amanhã, depois de perderem lugares importantes na grelha por causa de tempos anulados, os McLaren acertaram em cheio na hora de definir a primeira linha da corrida sprint.

Com 1m24,454s, Oscar Piastri bateu toda a concorrência. Norris falhou a entrada na recta da meta, mas conseguiu superar Verstappen, que também viu uma volta anulada. Com isto, a McLaren volta a ocupar a primeira linha da grelha, embora numa sprint, mais de uma década depois de Lewis Hamilton e Jenson Button terem partido lado a lado nas duas primeiras corridas de 2012 (Austrália e Malásia) e pela última vez no Brasil, depois de terem feito a terceira dobradinha da grelha em Itália.

Dentro de algumas horas, Verstappen poderá confirmar a conquista de um título que está preso por três pontos.