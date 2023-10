Continua o conto de fadas irlandês

A Irlanda derrotou a Escócia, por 36-14, e garantiu o primeiro lugar do Grupo B do Campeonato do Mundo de râguebi.

Para uma selecção que nunca alcançou uma meia-final e que chegou a França com o peso nos ombros de, para muitos, ser a principal candidata a vencer a 10.ª edição do Mundial de râguebi, a fase de grupos foi perfeita. Mais do que vencer, a Irlanda continua a convencer e, neste sábado, enviou a Escócia para casa com uma derrota clara: 36-14. O conto de fadas irlandês tem, no entanto, uma personagem indesejada no horizonte: dentro de uma semana, os rivais de Johnny Sexton e companhia nos quartos-de-final serão os “all blacks”.

Com uma vitória contra os campeões do Mundo (África do Sul) no currículo e 154 pontos marcados em três jogos, a Irlanda deu mais uma enorme prova de força no Stade de France. Conseguindo marcar quatro ensaios na primeira parte, os irlandeses garantiram de imediato o ponto de bónus que precisavam e, com o 26-0 ao intervalo, retiraram qualquer esperança aos escoceses.

Na segunda parte, com mais dois ensaios, a Irlanda colocou a diferença em 36-0 aos 58’. Só a partir daí, a equipa comandada por Andy Farrell tirou o pé do acelerador, permitindo à Escócia a consolação de marcar dois ensaios.

Assim, no próximo fim-de-semana, teremos em Saint-Denis os quatro principais candidatos a defrontarem-se em nos “quartos”: Irlanda-Nova Zelândia e França-África do Sul.

No primeiro jogo do dia, a diferença de 24 pontos não reflecte as dificuldades que o País de Gales sentiu. A precisarem de um ponto para garantirem o primeiro lugar no grupo de Portugal, os galeses entraram melhor, mas precisaram de 16 minutos para furarem a barreira defensiva da Geórgia. Porém, em sete minutos os britânicos fizeram dois ensaios e colocaram-se a vencer, por 17-0. Ainda antes do intervalo, a Geórgia reduziu para 17-7.

O início da segunda parte trouxe outro ensaio de Gales, todavia, em cima da hora de jogo, com dois toques de meta, a Geórgia colocou a diferença em apenas cinco pontos (24-19).

A equipa de Warren Gatland parecia em quebra, mas marcou três ensaios na parte final que fixaram o marcador em 43-19. Com este resultado, se Portugal perder contra Fiji por menos de oito pontos, foge ao último lugar do Grupo C.

Já com o primeiro lugar no Grupo D assegurado, a Inglaterra despediu-se da fase de grupos com uma exibição que recupera alguns fantasmas que pareciam desaparecidos em França. Contra Samoa, que tinha de vencer para chegar ao terceiro lugar – que dá apuramento directo para o Mundial 2027 -, os ingleses estiveram a perder 8-17, mas, com os samoanos reduzidos a 14 jogadores, fizeram um ensaio por Care que garantiu aos vice-campeões do Mundo uma pouco convincente vitória: 18-17.