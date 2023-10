Drake anuncia pausa na carreira devido a problemas de saúde

Pelo menos durante alguns meses, os fãs de Drake vão ter de esperar: ele vai para casa. Horas depois de lançar um novo álbum, For all the dogs, o rapper canadiano anunciou esta sexta-feira uma pausa na carreira para se focar na sua saúde.

O vencedor do Grammy para o Melhor Álbum de Rap em 2013, ao lado de nomes como Eminem, Kanye West ou Kendrick Lamar, é a voz de vários êxitos da última década: Hold on, We're going home, Hotline bling, Passionfruit, One dance ou God's plan.

"Vou ser honesto: é provável que não faça música durante algum tempo", afirmou o rapper nesta sexta-feira no seu próprio programa de rádio, Table for one, transmitido pela emissora Sirius XM. "Antes de mais, preciso de me focar na minha saúde — falarei sobre isso em breve — nada de especial, mas quero que as pessoas tenham uma vida saudável."

O artista que completa este mês 37 anos revelou depois que sofre há vários anos de problemas de estômago. "Preciso de recuperar e é isso que vou fazer. Tenho muitas outras coisas em que gostaria de me concentrar, por isso vou fechar a porta do estúdio durante algum tempo", explicou, sem especificar a que área se vai dedicar com a carreira musical em suspenso. "Não sei por quanto tempo. Talvez um ano, talvez um pouco mais."

Há uma semana, Drake já tinha cancelado os últimos cinco concertos da digressão It's all a blur nos Estados Unidos.

O seu oitavo álbum de estúdio, For all the dogs, lançado esta sexta-feira, e que inclui colaborações com Bad Bunny, SZA ou J. Cole, fica, assim, por enquanto, sem apresentação ao vivo.