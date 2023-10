Segundo sexo

É de facto possível a qualquer ser humano, estando este em certos ambientes e em companhia de certas pessoas, começar a vibrar como faz qualquer instrumento musical, na mesma harmonia, e que de pronto surja uma composição na sua cabeça, uma composição cuja origem pode parecer misteriosa mas que resulta da ressonância elementar de duas almas, ou de uma alma e uma paisagem ou de uma alma e uma pedra. A criada saía daquelas tardes com a Celeste como se tivesse efectivamente falado com ela, quando na verdade apenas tinha observado a paisagem e bebido chá de camomila. O Moisés, quando interrompia a leitura, sentado no chão, e se virava para elas, ficava uns segundos a observá-las, pois parecia-lhe estarem a falar, mas era apenas isso uma impressão. O Carlos continuava a folhear livros para encontrar algo incriminatório, mas em vão, como parecia confirmar a inexistência de consequências práticas. Na verdade não tinha interesse em denunciar a mulher, só lhe importava ir recebendo algum dinheiro do advogado, mas sentia já alguma pressão em obter resultados palpáveis.

