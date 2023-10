In Beauty volta a embelezar Lisboa focando a atenção na Beleza Bio Positiva

A feira de estética, cosmética e cabelo está de volta a Lisboa com as últimas novidades e tendências dos sectores correspondentes. No dia para profissionais, uma estreia: as L’Oréal Hair Confessions.

A 9.ª edição da In Beauty, de 7 a 9 de Outubro, realiza-se no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e traz novidades, entre as quais as L’Oréal Hair Confessions, um espaço assinado pela L'Oréal Paris que promete vir a ser “ponto de encontro entre profissionais do sector do cabelo, com vista a ensinar fórmulas de negócios de sucesso”.

Além da montra que tem sido nas últimas edições, a feira chega este ano com o objectivo de “ir mais longe”, fornecendo as ferramentas necessárias aos profissionais dos sectores que representa. "A In Beauty não é apenas uma exposição de produtos de beleza excepcionais, mas também sobre criar oportunidades”, explica a directora de marketing da Exponor, Amélia Estêvão, citada em comunicado. Por isso, afirma, estão “empenhados em capacitar aqueles que desejam fazer da beleza a sua carreira, fornecendo acesso a formação de alta qualidade e inspiração necessária para brilhar no sector".

O tema central da feira é a Beleza Bio Positiva, que visa reflectir “a crescente consciência dos consumidores”. Sobre este mote, o evento compromete-se a apresentar as principais tendências para esteticistas, cabeleireiros, maquilhadores e outros profissionais de beleza.

Além disso, ao longo dos três dias, decorre o programa In Beauty Academy, com workshops e demonstrações ao vivo de técnicas avançadas. A agenda arranca com a directora da Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde Infarmed, Raquel Alves, para discutir uma nova legislação, a respeito da aplicação de dispositivos médicos na área da estética. Depois, a maquilhadora profissional e formadora Diana Martins compartilhará os seus conhecimentos sobre os desafios da maquilhagem profissional.

A programação do dia também incluirá Inês Mocho no palco principal. A empreendedora, maquilhadora e criadora de conteúdos vai conduzir um workshop de maquilhagem. Ainda no campo do digital, também Inês e Irina, conhecidas como as SkincareGirls, vão abordar os Cuidados de Pele Bio Positivos.

No segundo dia, Roberto Marques vai explorar o Visagismo e Construção de Imagem enquanto um painel de especialistas, moderado por Adriane Garcia, vai discutir a "Venda por catálogo: desafios e oportunidades". Inês Mocho volta ao palco para compartilhar as suas experiências sobre "Empreender na Beleza". O dia termina com uma mesa-redonda sobre "Atendimento de Luxo", moderada por João Mieli, com a participação de profissionais de destaque no sector.

No último dia do evento, dedicado a profissionais, decorrem as já referidas L’Oréal Hair Confessions, em que profissionais vão subir ao palco assinado pela L'Oréal Paris para debaterem temas como a digitalização, gestão de equipa e do salão, passando pela experiência do consumidor.

A fechar, decorre o Congresso de Estética, que apresenta uma visão integrativa e complementar da beleza e destaca os principais tópicos que dominam a actualidade da medicina integrativa. O cirurgião Biscaia Fraga, um dos oradores, reforça a importância deste debate, afirmando que “a estética e a beleza constituem o espelho da saúde global e bem-estar humano”.

O evento é aberto ao público nos dois primeiros dias, com a segunda-feira reservada a profissionais. Os bilhetes custam 5€ quando comprados online (10€, no local); menores de 16 anos não pagam entrada.