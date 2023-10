Verstappen garante pole position para o GP do Qatar

Max Verstappen (Red Bull) conquistou esta sexta-feira a pole position para o Grande Prémio do Qatar de Fórmula 1, a 10.ª em 17 de 22 corridas de uma temporada que ficará marcada pela mais do que provável e quase inevitável conquista do terceiro título de campeão do Mundo pelo neerlandês no Circuito Internacional de Lusail.

Verstappen garantiu, com 1m23,778s, a 30.ª pole da carreira e ainda uma posição privilegiada para confirmar a conquista do Mundial de pilotos, o que poderá, com forte probabilidade, acontecer já na corrida sprint deste sábado, atendendo ao comportamento do companheiro Sergio Pérez.

O mexicano da Red Bull é o único piloto que ainda tem hipóteses matemáticas de impedir Verstappen de chegar ao título, mas terá de corrigir urgentemente a prestação da qualificação desta tarde para a corrida de domingo, que o deixou numa situação delicada, pois partirá de 13.º, após ter falhado o acesso à qualificação que define a primeira metade da grelha. Igualmente fora da Q3 ficou o espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

QUALIFYING CLASSIFICATION



Russell joins Verstappen on the front row



Norris and Piastri both have final lap times deleted and start P10 and P6 respectively#F1 #QatarGP pic.twitter.com/XM4wXIP5LX — Formula 1 (@F1) October 6, 2023

Verstappen, terá na primeira linha da grelha de partida, a companhia de George Russell (Mercedes) que beneficiou da penalização aplicada a Lando Norris (McLaren), que teve o tempo apagado por violação dos limites de pista e caiu para o 10.º posto.

Também Lewis Hamilton (Mercedes) aproveitou o facto de Oscar Piastri (McLaren) ter visto a melhor volta apagada, baixando a sexto, pelo que o britânico partirá do terceiro lugar, ao lado de Fernando Alonso (Aston Martin), o que o coloca numa posição invejável para a luta pelo segundo lugar no Mundial de pilotos, que travará com Pérez.