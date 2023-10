A três meses de abrir, novo instituto da droga ainda não tem lei

Se o Governo não publicar rapidamente a nova lei que regulamenta a criação do Instituto para os Comportamentos Adictivos e as Dependências (ICAD), o novo organismo que vai tutelar as políticas e o tratamento das dependências poderá não entrar em funcionamento em Janeiro de 2024. “A demora na publicação da lei vem complicar o arranque no prazo anunciado porque a transição de recursos e do património requer algum tempo e a verdade é que não sabemos neste momento, preto no branco, o que consta na lei”, criticou João Goulão, presidente do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt