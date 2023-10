Morreu o advogado e ex-jornalista Miguel Reis

Miguel Reis, advogado, ex-jornalista e antigo membro do Conselho de Imprensa, morreu esta quinta-feira aos 72 anos, informou um amigo.

Nascido em 7 de Setembro de 1951, no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, Miguel Reis estudou Direito na Universidade de Coimbra. Foi jornalista durante mais de uma década, antes e depois do 25 de Abril de 1974, tendo passado pelo Jornal de Notícias, A Luta, Portugal Hoje e RDP Internacional.

Advogado desde 1982, fundou em 1992 o escritório de advogados onde trabalhou nos últimos anos, que tinha escritórios no Brasil, Índia e Estados Unidos. Frequentou o Centre de Formation des Journalistes, em Paris, e foi um dos fundadores da Associação dos Jornalistas Europeus, tendo ainda sido membro do Conselho de Imprensa e da Alta Autoridade para a Comunicação Social.

Na sua página no Facebook, Miguel Reis revelava há um mês que estava internado no Hospital de Santa Maria, com covid-19. E queixava-se de que não estava a ser bem tratado.

O velório realiza-se hoje ao fim da tarde na Basílica da Estrela, Lisboa, e o funeral é na sexta-feira em Pocariça, em Cantanhede.