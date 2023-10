“Secretas” recuperaram computador furtado em defesa do “interesse nacional”, justifica CFSIRP

O conselho de fiscalização aponta que a actuação do SIS a propósito do episódio de dia 26 de Abril foi explicado “de forma circunstanciada e fundamentada” em comissão parlamentar.

O envolvimento do SIS (Serviço de Informações de Segurança) no processo de recuperação do computador alegadamente furtado por Frederico Pinheiro do Ministério das Infra-Estruturas foi em defesa do "interesse nacional". A justificação consta do parecer do conselho de fiscalização das "secretas", que lembra que os serviços de informações "têm um papel insubstituível na detecção atempada das ameaças".