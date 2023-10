Em 1973, a Guiné vivia sob o fantasma da Índia

A 9 de Setembro de 1973, na Herdade do Sobral, em Alcáçovas, Ferreira do Alentejo, decorreu a primeira reunião de capitães que esteve na origem do derrube da ditadura. Em África, Portugal tinha guerra em três frentes e, na mais dura, Guiné, vivia-se sob o fantasma da Índia: a rendição a 19 de Setembro de 1961 do governador-general Vassalo e Silva à invasão por tropas da União Indiana de Goa, Damão e Diu, que levou à sua expulsão das Forças Armadas e os seus homens a serem considerados traidores pelo regime de Lisboa.

