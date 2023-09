Marcelo: “Nunca houve divergências que não sejam do funcionamento normal da democracia”

Depois de uma semana de encontros e desencontros, de recados directos e indirectos, de palavras e silêncios, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa tiveram que se sentar lado a lado, presidindo ao almoço que assinala os 50 anos da reunião em que nasceu o Movimento dos Capitães, no Monte do Sobral, na pacatez alentejana de Alcáçovas. O Presidente da República fugiu, no entanto, a voltar a falar do desaguisado sobre as fugas de informação do Conselho de Estado e sobre a relação entre Belém e São Bento.

Questionado pelos jornalistas no evento da comissão dos 50 anos do 25 de Abril, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que "nunca houve divergências que não sejam do funcionamento normal da democracia. E, portanto, são divergências normais, que acontecem ao longo de oito anos, dez anos de funcionamento desta... de sucessivos governos."

Toda a comitiva, onde se incluía o primeiro-ministro e os ministros da Defesa e da Cultura, assim como representantes dos três ramos das Forças Armadas e quase meia centena dos militares que se reuniram no Monte do Sobral em 1973, esperava Marcelo, que chegou alguns minutos depois da hora prevista. António Costa estendeu-lhe a mão, de sorriso aberto, acompanhada de um “Bom dia, sr. Presidente, como está?”. Apesar do céu carregado, a adivinhar chuva e trovoada, o sol entreabria, propício a comentários breves entre os dois sobre o calor da uma e pouco da tarde. Mas daí a uns 20 minutos, quando Marcelo se preparava para falar aos jornalistas, o primeiro-ministro não quis fazer declarações e nem ao lado do Presidente se colocou, apesar de convidado para isso.​

O Presidente da República, que acabara de dizer que "já está tudo preparado" para que Portugal possa enviar auxílio a Marrocos - o ministro dos Negócios Estrangeiros está apenas à espera do pedido do país -, vincou que, "em termos institucionais, o Estado português é só um". "Mas a política externa, como a política interna no fundamental - e aqui é um misto de política externa e interna - que pressupõe uma série de instituições de segurança interna e também sanitárias, que são projectadas externamente."

Marcelo vincou que não há notícia de portugueses entre as vítimas mortais, os feridos ou desaparecidos.