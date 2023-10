Este fim-de-semana, Gaia tem um festival “só para nerds” — com George R.R. Martin (à distância)

É um festival de cultura pop criado para todos os nerds deste país — desde os que gostam de banda desenhada aos que preferem cosplay, sem esquecer aqueles que ainda não superaram o final da série A Guerra dos Tronos.

O Festival Bang!, iniciativa da editora Saída de Emergência, está de regresso para uma 3.ª edição e, depois de dois anos em Lisboa, escolheu como destino Vila Nova de Gaia. Começa esta sexta-feira, dia 6 de Outubro, às 17h, e termina no domingo, dia 8.

A entrada é livre e, em relação ao local, na verdade são dois: os espectáculos de dança e concertos serão no Armazém 22, ao passo que os torneios de jogos e tudo o resto ficam reservados às salas do Convento Corpus Christi. A única excepção é o concerto da banda Moonspell que será na sexta-feira, no Cais de Gaia, às 21h30.

“Trazer o festival para o Norte fez sentido para descentralizar a ideia de que tudo acontece em Lisboa. Começámos a pensar em alternativas e até em cidades mais pequenas e distantes. Escolhemos Gaia por ser uma cidade com dinamismo nesta área da cultura”, explica ao P3 Cláudia Teixeira, directora de comunicação do festival.

A nova morada levou a organização a pensar nos nerds que têm dificuldade em encontrar o local à primeira ou seguir as indicações do GPS. Para estes, a alternativa é seguir as indicações do taxista que surge no vídeo feito pela Coming Soon e que faz de Gaia a nova Estrela da Morte de Star Wars.

“É um festival feito para fãs e por fãs que gostam muito deste universo de fantasia”, acrescenta a porta-voz.

A programação foi feita para todos os gostos e, a par da literatura, inclui torneios de esgrima, exposições de ilustração e uma conversa à distância e em directo entre o autor da história do trono de ferro, George R.R. Martin, e Bernard Cornwell, do livro O Último Reino.

“A ideia é ser uma conversa entre duas pessoas que se admiram muito, para que falem sobre o processo de escrever os livros e como é que as ideias surgem”, adianta Cláudia Teixeira. Depois disto, os autores vão também responder às perguntas do público.

No sábado, a partir das 11h, a sala São Cajó, no Convento Corpus Christi,​ traz as novas tendências de jogos de tabuleiro, mas para assistirem a uma conversa com Manuel Pureza, realizador da série da RTP Pôr do Sol, os visitantes devem dirigir-se à sala Sete Reinos do Armazém 22. Nesta sala, haverá ainda conversas sobre banda desenhada, jogos de cartas e torneios de Catan e Carcassonne. Durante o fim-de-semana, a sala Valeros do Convento está reservada a Dungeons & Dragons e no domingo é dia de concurso de cosplay.