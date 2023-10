Benfica conquista Supertaça de voleibol pela 12.ª vez

O Benfica conquistou nesta quinta-feira a 12.ª Supertaça de voleibol do seu historial. Em Santo Tirso, o campeão nacional foi mais forte do que a Fonte do Bastardo, ganhou por 3-0 e devolveu aos açorianos a derrota que havia averbado na edição de 2022, então por 1-3.

Os “encarnados” foram impondo a lei desde os instantes iniciais. Muito capazes nas acções de serviço e no side-out, conseguiram manter sempre o adversário à distância e, aproveitando o acerto de Pablo Natan no ataque, comandaram e fecharam o primeiro set com relativa naturalidade, fechando com um 25-17.

No segundo parcial, a história não foi muito diferente. Com várias soluções de ataque (o oposto Bandeiró foi dando cartas), o Benfica foi baralhando o bloco da Fonte do Bastardo, que só na recta final conseguiu levar a melhor nalgumas acções de rede. Nessa altura, a diferença entre as equipas oscilava entre os dois e os três pontos e a questão ficou encerrada com 25-21.

O Benfica estava a um set de conquistar o troféu e reentrou com tudo em campo, acelerando para uma vantagem de 5-1, sempre ancorado num serviço muito agressivo. As “águias” aproveitaram a diferença inicial para irem gerindo e ampliando a margem, chegando a 10-5, 12-6, 14-7, 21-12... Estava já em contagem decrescente para a festa, que começou depois do 25-14 final.

Nesta quinta-feira, foi também dia de Supertaça feminina, que, no mesmo palco, terminou com um triunfo inequívoco do Leixões sobre o Sporting (3-0). A equipa de Matosinhos, terceira classificada no campeonato nacional, participou nesta Supertaça devido à desvinculação da equipa Academia José Moreira/FC Porto, campeã nacional, e justificou a presença com um triunfo claro (25-17, 25-21 e 26-24) que lhe valeu a quinta Supertaça do palmarés.