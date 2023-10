Inês Monstro canta-nos a Sina a poucas horas de lançar o primeiro álbum, Brilho

Depois de muito prometido, chega esta sexta-feira às plataformas digitais o primeiro álbum de Inês Monstro, nome artístico de Inês Laranjeira, que se tornou conhecida a partir da sua participação no programa Ídolos, da SIC, em 2009, tinha ela então 16 anos. Intitulado Brilho, o álbum conta com 8 canções, três das quais já tinham sido publicadas em single e videoclipe: Porque te quero (em 26 de Janeiro), Tanto tempo (28 de Abril) e Hipnose (30 de Agosto). Agora, na véspera da saída do álbum, publica um quatro tema, Sina, também em single e videoclipe. As restantes canções do disco são Nunca te esqueço, meu amor, Voltar, Perto e P’ra deixar tua calma. A letra de Sina é de Inês e de Rita Onofre, bem como a música, esta composta por ambas em parceria com Choro, que assegurou a produção, mistura e masterização (nos Great Dane Studios). A realização do videoclipe é de André Azevedo, Inês Monstro e Sasha Costa.

Nascida Inês de Sousa Laranjeira, em 13 de Fevereiro de 1993, em Alcochete, desde cedo que a atraíram as artes, o que a levou a estudar Canto e a formar-se como actriz na Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa, licenciando-se em teatro. Como actriz, cantora e performer, tem colaborado com artistas de várias áreas, nacionais e internacionais.