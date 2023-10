Hospitais estão a “navegar dia a dia” para manter urgências internas. Nove já fecharam serviços por falta de médicos

Os conselhos de administração e as direcções clínicas dos hospitais estão a "navegar dia a dia" para assegurar até ao limite o funcionamento dos serviços de urgência afectados pela indisponibilidade manifestada por cada vez mais médicos para efectuar mais do que as 150 horas extraordinárias previstas contratualmente, sublinha a directora clínica do Hospital da Guarda, Adelaide Campos. Depois de uma reunião com o conselho da administração na tarde desta quarta-feira, o Hospital da Guarda decidiu fechar apenas a urgência de medicina interna entre esta quinta-feira, 5 de Outubro, e o próximo domingo, retomando a actividade regular às 8h de segunda-feira. Todos os outros serviços de urgência estarão em pleno funcionamento e haverá uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) disponível todos os dias.

