Quer aprender a provar queijos, azeite, vinho, café, arroz, chá, conservas ou ostras? O PÚBLICO dá uma ajuda

O PÚBLICO preocupou-se sempre com as questões da educação e, agora, lança a Escola do Gosto para promover a literacia alimentar. Mas nunca para impor o gosto.

O PÚBLICO é – desde sempre e através da Fugas – o diário que mais se preocupa com o jornalismo na área alimentar. No PÚBLICO, estas matérias nunca se limitaram ao universo dos vinhos, dos restaurantes e dos chefs. Estes são temas importantes e continuarão a ser importantes no jornal, mas muitos produtos que fazem parte da nossa cultura devem merecer a mesma atenção. Repetimos: a mesma atenção.

A Escola do Gosto nasce para oferecer a todos os interessados formação e experiências sensoriais em diferentes produtos, com especialistas em cada uma das áreas, nomeadamente peritos em análise sensorial, produtores, investigadores, chefs e jornalistas do PÚBLICO.

Alguém quer conhecer, estudar e provar enchidos? Nós trazemos a dona Octávia ou o chef Nuno Dinis. Alguém quer conhecer, estudar e provar amêijoas? Nós trazemos o biólogo Miguel Gaspar. Alguém quer conhecer, estudar e provar maçãs portuguesas? Nós trazemos o professor Raúl Rodrigues. O que têm estas pessoas em comum? Sabem imenso e já estiveram em destaque no PÚBLICO. E nós queremos que toda a gente aprenda com eles. O PÚBLICO está a fazer serviço público? Pois está. Sempre fez, só que, agora, vai pôr os interessados sentados em sala de aula.

Portugal deu passos de gigante em matéria de qualidade e literacia no universo do vinho. E ainda bem. Mas será que podemos dizer o mesmo em relação aos queijos, aos azeites, aos arrozes, às ostras, às carnes das raças autóctones, aos peixes e às frutas nacionais? E, por falar em arroz, será normal dissertarmos à mesa sobre as castas, os taninos e o pH de um vinho qualquer enquanto comemos um arroz de línguas de bacalhau (de lavagante seria vulgar, claro) e não sabermos dizer nada sobre o arroz em si? A variedade de carolino ou o local onde foi produzido? Nós, portugueses, que somos os maiores comilões da Europa (16 quilos per capita) e temos três terroirs diferentes para a produção de arroz? Será isso normal? Achamos que não.

As aulas da Escola do Gosto – em Lisboa e no Porto – não servirão para impor o gosto. Queremos partilhar com quem leva a sério as questões alimentares os conhecimentos de diferentes especialistas. De forma técnica, mas sempre, sempre, com carácter lúdico, porque a comida, o sabor e o prazer não combinam com os chatos, os picuinhas e os snobes.

A Escola do Gosto nasce para que, perante batatas do Barroso, laranjas do Douro ou do Algarve, feijocas da Guarda, espumantes de Távora-Varosa ou da Bairrada, queijos de São Jorge com diferentes curas, vinhos Madeira ou Portos brancos, possamos dizer mais qualquer coisa do que “gosto” ou “não gosto”. E, muita atenção, todos – especialistas e não-especialistas – estamos sempre a aprender. Na Escola do Gosto a humildade é um mandamento. No PÚBLICO, acreditamos que educar o gosto faz bem ao espírito, faz bem ao jornalismo, faz bem à saúde e faz bem à economia.

Acompanhe as actividades da Escola do Gosto em publico.pt/aulas/escola-do-gosto.​

Para cumprir esta missão, a Escola do Gosto conta com o apoio de parceiros que se associam a este movimento: Quinta da Alorna, Quinta Nova, Herdade da Aldeia de Cima, Taboadella, Carmim, Dalva, Porto Cruz, Ventozelo, Soalheiro, Sogrape, Casa Ermelinda Freitas, Symington, Taylor's, The Editory Collection Hotels (The Editory Riverside, The Editory Artist, The Editory Garden) e Impulso Restaurante.