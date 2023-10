Râguebi: Patrice Lagisquet deixa selecção portuguesa depois do Mundial

O francês Patrice Lagisquet vai deixar o comando técnico da selecção portuguesa de râguebi após o Mundial França2023, confirmou esta quarta-feira o seleccionador, depois do primeiro treino de preparação para o encontro com as Fiji.

"É uma decisão que já está tomada e comunicada à Federação Portuguesa de Râguebi e aos jogadores há algum tempo. Fui convidado para continuar, mas já tinha prometido à minha família que iria parar o râguebi após o Campeonato do Mundo", revelou Patrice Lagisquet, no Parc des Sports de Perpignan.

O presidente da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), Carlos Amado da Silva, confirmou que o técnico já tinha comunicado a decisão "antes do Mundial" e disse que o futuro da selecção portuguesa "está a ser acautelado".

Lagisquet foi anunciado como seleccionador em Julho de 2019, sucedendo no cargo a Martim Aguiar, poucos dias após Portugal ter assegurado o regresso ao Europe Championship com uma vitória sobre a Alemanha, num play-off disputado em Frankfurt.

Apesar de Portugal ter passado os três anos anteriores no "Trophy", segundo escalão europeu da modalidade, excluindo o torneio das Seis Nações, o técnico definiu de imediato o apuramento para o Mundial de França2023 como objectivo.

"Se não acreditasse que a qualificação é possível nem sequer estaria em Lisboa. Preciso apenas de dois anos, talvez menos, para potenciar ao máximo as qualidades dos jogadores portugueses ", afirmou Lagisquet no dia da apresentação.

Sob o comando de Patrice Lagisquet, Portugal conseguiu a qualificação para o Campeonato do Mundo pela segunda vez na história, após a primeira presença dos "lobos" na competição, também em França, em 2007.

O técnico, que completou 61 anos em Setembro, foi ainda vice-campeão do Europe Championship já este ano, em Março, após perder a final do antigo "Seis Nações B", frente à Geórgia, em Badajoz.

Antigo internacional francês, com 46 jogos disputados pelos "bleus", como treinador, Lagisquet orientou o Biarritz entre 1997 e 2007, voltando ao clube em 2011/12 como director-geral antes de assumir o treino das linhas atrasadas da selecção francesa, como adjunto de Philippe Saint-André, entre 2012 e 2015.

Como treinador principal, foi campeão do Top 14 pelo Biarritz em 2002, 2005 e 2006, ano em que se sagrou também vice-campeão europeu de clubes. Em 2012, como director-geral do clube, conquistou a Taça Challenge, a segunda principal competição europeia de clubes na modalidade.

Como jogador, foi vice-campeão do mundo em 1987, perdendo a final dessa primeira edição do Mundial para a Nova Zelândia, e conquistou o torneio das Cinco Nações (actual Seis Nações) em 1988 (ex aequo com o País de Gales) e em 1989.