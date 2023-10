Parte do espólio de Lourdes Castro fica depositado na Madeira

Centenas de obras de arte, documentos, fotografias e objectos pessoais da artista Lourdes Castro (1930-2022) vão ficar depositados no Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na sequência de um protocolo assinado nesta terça-feira entre o sobrinho e herdeiro de uma das mais importantes artistas contemporâneas portuguesas, Nuno Brazão, e o Governo Regional da Madeira.

O contrato de depósito tem a duração de cinco anos e renova-se “automaticamente por períodos sucessivos de um ano, por vontade das partes”, diz a Secretaria Regional de Turismo e Cultura da Madeira em resposta por email ao PÚBLICO. O contrato foi celebrado durante a sessão solene de abertura do Congresso de Arte Contemporânea. IN MEMORIAM: Lourdes Castro, que decorre até dia 6.

Em causa estão “316 objectos (obras de arte e objectos artísticos e outros de uso pessoal) e 241 conjuntos documentais (capas de arquivo, documentação avulsa, negativos, fotografias, bobines de filme, jornais, etc.)”, indica ainda a Secretaria de Estado ao PÚBLICO. Cabe ao Mudas “a preparação da documentação de identificação (ficha de inventário e fotografia) e assegurar as condições de segurança e conservação das peças”.

Foto Nuno Brazão, sobrinho de Lourdes Castro e responsável pela gestão do seu espólio, com Márcia de Sousa, directora do Mudas Gregório Cunha

Além disso, o museu compromete-se a fazer “o tratamento documental de todo o acervo, a preparação de processos de investigação e o tratamento e gestão do acervo para efeitos de exposição e divulgação pública das obras em apreço, sempre em articulação e mediante autorização prévia do proprietário das mesmas”.

Nuno Brazão é o herdeiro de Lourdes Castro e falou na terça-feira na sessão solene de homenagem à tia descrevendo-a como “uma pessoa simples na sua forma de estar” e a transformação que sofreu depois de ter vivido junto a ela. “Eu era uma pessoa antes desse tempo e fui uma pessoa depois desse tempo. A minha tia tinha uma frase que eu adorava: ‘Nós não controlamos nada’.” A essa frase Lourdes Castro juntava: “Devagar, devagarinho”, acrescentou na sua intervenção, para aludir ao processo que levou à celebração deste contrato de depósito.

Já em Dezembro do ano passado Brazão dizia ao PÚBLICO que “a saída deste património para fora da Madeira, ou para fora do contexto português” seria “uma perda irreparável”. Agora, concretiza-se parte do árduo trabalho de preservação do espólio da artista, que não só trabalhou em vários materiais como deixou uma vasta colecção de “documentação muito frágil”, nas palavras da directora do Mudas, Márcia de Sousa.

Brazão tentara começar a inventariar o espólio da artista em 2022, mas o volume de trabalho revelara-se avassalador. Falava em “milhares de papéis”, entre muitas outras peças.

Entrava em cena Márcia de Sousa, e curadora da exposição inaugurada em Dezembro último, Como Uma Ilha sobre o Mar: Lourdes Castro. A colaboração dos dois, na altura, saldava-se ainda assim em apenas “5 e 10%” de toda a documentação residente na Casa do Caniço, a casa que Lourdes Castro construiu com o marido, o artista Manuel Zimbro, na localidade madeirense homónima. Lourdes Castro nasceu na Madeira, ali passou a sua infância e juventude e aos 20 anos deixou a ilha. Voltou em 1983 e nunca mais deixou de lá residir.

Márcia de Sousa, na sessão solene desta terça-feira, sublinhou a importância deste acervo e de “trabalhar em parceria com o seu herdeiro e criar, acima de tudo, conhecimento em torno desta obra, vasta, importantíssima para a região e não só”. Os objectos agora em depósito não constituem assim a totalidade do espólio artístico e documental da artista, preservado na Casa do Caniço. Entre os milhares de documentos que se sabe existir haverá ainda muito por desbravar.

Até agora, existiam dez peças de Lourdes Castro no Mudas. A obra da artista encontra-se espalhada por colecções e instituições de vários países.