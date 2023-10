O indicador e o polegar

O edifício principal da herdade do advogado Morais tinha dois pisos, situando-se numa encosta da serra, onde as montanhas ondulavam paradas, onde o tempo se movia com dificuldade, entorpecido pela tradição, uma encosta cheia de sobreiros e medronheiros, alguns a recuperar do fogo, outros a brotar das cinzas. Do tronco queimado das árvores mais velhas por vezes renasciam ramos verdes, numa ode à tenacidade, à teimosia e à esperança. O Carlos entrou para o escritório guiado pela velha criada. O advogado havia interpelado o Carlos, quando este regressava a casa da missa, dizendo: Uma vez que te foi concedido o benefício da cura desse mal de estômago de que padecias, graças à minha generosidade na utilização da criada lá de casa, uma mulher capaz de conversar com Deus e os seus anjos e arcanjos, não confundir com as bruxarias, atenção, isto é muito católico, quero que, em contrapartida por esse favor, me faças uma visita amanhã de manhã, não demora muito, são uns minutos, mas o assunto é importante, ando cá com umas comichões decorrentes de certas situações protagonizadas por certas pessoas, pessoas de fora, capazes de contaminar a virtude, repara como num copo de água pura, basta uma gota, uma simples gota de tinta ou de tinto para sujá-la toda, o bem precisa de toneladas para ser bom, ao mal basta uma gota para ser mau.

