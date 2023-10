Inquilinos e proprietários à espera de novas reuniões para discutir actualização de rendas

O primeiro-ministro garante que o Governo está a "conversar" com os representantes de inquilinos e proprietários para desenhar um mecanismo que trave a actualização das rendas no próximo ano, mas, para já, não há quaisquer reuniões marcadas, depois daquelas que se realizaram no final do mês passado e nas quais não chegaram a ser apresentadas soluções concretas. Para já, sabe-se apenas que a norma que determinou uma actualização máxima de 2% das rendas em 2023 não será repetida.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt