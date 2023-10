Matemática perdeu mais professores, Português é o grupo mais envelhecido

Investigador alerta que “o cenário pode ser especialmente agravado” porque estas disciplinas são as “que têm uma maior carga horária por turma, o que faz aumentar as necessidades docentes”.

Das disciplinas com mais professores, Matemática foi a que teve mais cortes no seu corpo docente. Em 2021/2022 contava com 8450 docentes, em contraponto com os 10.196 que totalizava em 2011/2012. É uma das constatações que saltam à vista na análise sectorial dos cinco grupos de recrutamento de maior dimensão, publicada recentemente pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).