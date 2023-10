Não te deixes ir tão docilmente nessa noite escura

O título de um dos mais conhecidos poemas do poeta galês Dylan Thomas (Do not go gently into that good night, no original) pode ser traduzido, com alguma dificuldade, para uma expressão que corresponde ao título deste artigo. O poema explora o tema do envelhecimento e a inevitabilidade da morte e, de alguma forma, exorta a que não aceitemos sem luta o fim inevitável a que todos estamos sujeitos. Qualquer tradução para a nossa língua perde, inevitavelmente, parte do impacto do poema original, que reflete um desespero pungente e uma angústia profunda que deveria caracterizar a chegada da noite escura em que terminam todas as vidas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt