Bispo Américo Aguiar investido cardeal pelo Papa

O novo bispo de Setúbal, Américo Aguiar, foi este sábado investido cardeal pelo Papa Francisco, no consistório, na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, tornando-se no 47.º cardeal português da História.

Américo Aguiar, até agora bispo auxiliar de Lisboa, recebeu o anel e barrete cardinalícios, assim como a bula de criação, tendo-lhe sido atribuído o título da Igreja de Santo António de Pádua na Via Merulana, em Roma. Foram titulares desta Igreja o cardeal-patriarca de Lisboa António Ribeiro (1928-1998) e o cardeal brasileiro Claudio Hummes (1934-2022), que inspirou o Papa a escolher o nome de Francisco, ao dizer-lhe “não te esqueças dos pobres”.

Este é o nono consistório para a criação de cardeais de Francisco, cujo pontificado começou em Março de 2013, após a resignação do Papa Bento XVI (1927-2022). Quando o líder da Igreja Católica pronunciou o nome do novo cardeal português, ouviram-se palmas.

Com 49 anos, Américo Aguiar passa a integrar o Colégio Cardinalício, que tem por missão aconselhar o Papa, sendo o segundo cardeal mais jovem, depois do da Mongólia, o italiano Giorgio Marengo, missionário da Consolata.

Natural de Leça do Balio, Matosinhos, licenciado em Teologia e mestre em Ciências da Comunicação, o até agora bispo auxiliar de Lisboa foi ordenado sacerdote em 2001, sendo integrado na Diocese do Porto. Nesta, desempenhou vários cargos, como pároco e vigário-geral. Foi também director do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Conferência Episcopal Portuguesa e presidente da Irmandade dos Clérigos, antes de ingressar na Diocese de Lisboa.

Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e coordenador geral da organização da visita, em Agosto último, do Papa a Portugal, foi um dos 21 novos cardeais (18 dos quais eleitores) anunciados por Francisco em 9 de Julho.

O prelado junta-se ao patriarca emérito de Lisboa, Manuel Clemente, a António Marto, bispo emérito da Diocese de Leiria-Fátima, e a Tolentino Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, como cardeais eleitores – e também podem ser eleitos por terem menos de 80 anos – num futuro conclave para escolher o sucessor do Papa Francisco, de 86 anos.

Com as felicitações de Costa

O primeiro-ministro, António Costa, já desejou as “maiores felicidades” ao bispo Américo Aguiar, considerando que o facto de se tornar o 47.º cardeal português é um “sinal do reconhecimento do seu mérito e trabalho”.

No dia em que recebe do @Pontifex_pt as insígnias de Cardeal, desejo as maiores felicidades a D. Américo Aguiar. É um sinal do reconhecimento do seu mérito e trabalho. Vai para uma Diocese muito importante e exigente, Setúbal, onde seguramente também fará um excelente trabalho. pic.twitter.com/IZS8JRBrRY — António Costa (@antoniocostapm) September 30, 2023

“No dia em que recebe do Papa Francisco as insígnias de Cardeal, desejo as maiores felicidades a D. Américo Aguiar. É um sinal do reconhecimento do seu mérito e trabalho”, lê-se numa mensagem na conta oficial do chefe do executivo português na rede social X (antigo Twitter).

Costa acrescenta que Américo Aguiar “vai para uma Diocese muito importante e exigente, Setúbal, onde seguramente também fará um excelente trabalho”.

No Colégio Cardinalício estão mais dois portugueses que, por terem mais de 80 anos, não participam num futuro conclave: Saraiva Martins, que foi prefeito da Congregação para as Causas dos Santos; e Monteiro de Castro, que teve uma vasta experiência diplomática ao serviço do Vaticano.

Portugal teve um Papa, João XXI, cujo pontificado começou em Setembro de 1276 e terminou em Maio de 1277. Morreu na sequência de um acidente na Catedral de Viterbo, Itália, cujas obras acompanhava, e onde ficou sepultado. Natural de Lisboa, Pedro Julião ou Pedro Hispano era designado no seu tempo como filósofo, teólogo, cientista e médico.