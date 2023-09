“Querido, não tenho casa”: milhares de pessoas saem às ruas para exigir habitação digna

Milhares de pessoas saíram à rua durante este sábado, de norte a sul do país, contra a crise habitacional em Portugal. Os protestos, associadas ao movimento Casa Para Viver, Planeta Para Habitar juntam a luta pelo direito à habitação aos activistas pela justiça climática. O objectivo é reivindicar o direito a uma vida digna nas cidades face ao aumento do custo de vida.

"Querido, não tenho casa", "Não saí do armário para agora viver num" e "A nossa casa está a arder" eram algumas das mensagens lidas nos cartazes que desfilaram em Lisboa e no Porto. Vários participantes levavam casas de cartão com rendas elevadas às costas.

Em Lisboa, os deputados do Chega abandonaram a manifestação escoltados pela PSP devido aos protestos contra a sua presença.

O PÚBLICO reúne algumas imagens da tarde, em Lisboa e no Porto.

