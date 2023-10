Europa mantém EUA à distância para último dia da Ryder Cup

Em Roma a selecção continental parte para os 12 encontros de singles de domingo com cinco pontos de vantagem

A selecção da Europa parte para os 12 encontros de singulares de domingo da 44.º Ryder Cup com cinco pontos de vantagem sobre os EUA. No final dos 16 encontros de pares de sexta-feira e sábado (oito em cada dia), no Marco Simone Golf & Country Club, em Roma, o resultado cifra-se em 10.5-5.5 a favor da equipa anfitriã, que está assim bem colocada para manter uma invencibilidade caseira que dura desde há 30 anos.

A formação continental precisa assim de somar somente mais quatro pontos para perfazer 14.5 e garantir a vitória. Para o conjunto norte-americano a missão é hercúlea: necessita de nove pontos nos 12 remanescentes. No entanto, 8.5 pontos servem para totalizar 14 e empatar o match, o que lhe permitiria manter a posse do troféu, já que venceu a última edição, em 2021, em Whistling Straits (Wisconsin, EUA).

A Ryder Cup compreende um total de 28 partidas, das quais 16 de pares e 12 de singulares. Cada uma vale um ponto pela vitória e meio ponto pelo empate.

Depois de se superiorizar no primeiro dia com cinco vitórias e três empates, para o resultado inaugural de 6.5-1.5, a Europa aumentou a vantagem de cinco para sete pontos ao vencer a sessão matinal deste sábado, em foursomes (pancadas alternadas, com uma só bola, entre os jogadores de cada par), por 3-1.

De tarde, no entanto, os EUA ganharam em fourball (à melhor bola de cada par) por 3-1.

No quarto e último encontro do dia, o norte-americano Patrick Cantlay, em parceria com Wyndham Clark, e face à dupla composta pelo norte-irlandês Rory McIlroy e o inglês Matt Fitzpatrick, fez três birdies a fechar para dar o triunfo na sessão aos EUA.

De manhã, o norueguês Viktor Hovland e o sueco Ludvig Aberg estabeleceram o recorde da vitória mais folgada de sempre na competição, batendo Scottie Scheffler (n.º 1 mundial) e Brooks Koepka por 9&7 (nove buracos de vantagem e sete por jogar).

Jogos de singles para domingo (jogadores europeus em primeiro)

Jon Rahm vs. Scottie Scheffler

Viktor Hovland vs. Collin Morikawa

Justin Rose vs. Patrick Cantlay

Rory McIlroy vs. Sam Burns

Matt Fitzpatrick vs. Max Homa

Tyrrell Hatton vs. Brian Harman

Ludvig Aberg vs. Brooks Koepka

Sepp Straka vs. Justin Thomas

Nicolai Hojgaard vs. Xander Schauffele

Shane Lowry vs. Jordan Spieth

Tommy Fleetwood vs. Rickie Fowler

Bob MacIntyre vs. Wyndham Clark

Veja mais em www.golftattoo.com