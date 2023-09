Dia não para a cidade de Manchester na Premier League

United foi surpreendido em casa pelo Crystal Palace, City perdeu os primeiros pontos no terreno do Wolverhampton.

A 7.ª jornada da Premier League 2023-24 foi particularmente aziaga para os clubes de Manchester. O United caiu em casa aos pés do Crystal Palace (0-1) e o City não fez melhor no terreno do Wolverhampton, onde perdeu por 1-2. Tudo somado, o Liverpool tem uma oportunidade de ouro para assumir, ainda neste sábado, a liderança da prova.

Em Old Trafford, um golo solitário do central Joachim Andersen foi quanto bastou para garantir o triunfo ao Palace, que assim ultrapassa os "red devils" no nono lugar da classificação, com mais um ponto. Apesar do maior volume ofensivo do United, nunca houve qualidade na definição para evitar o desaire.

Em Wolverhampton, o City sofreu a primeira derrota da época, depois de seis triunfos consecutivos. O minuto 13 foi de azar para Ruben Dias, que assinou um autogolo e deixou o "wolves" em vantagem. No segundo tempo, um livre directo perfeito de Julian Alvarez ainda deu o empate aos "citizens", aos 58', mas aos 66', de um cruzamento de Nelson Semedo, nasceu o 2-1 final, da autoria do sul-coreano Hwang.

O Wolverhampton chega aos sete pontos na prova, enquanto o City vê o Arsenal (que ganhou em casa do Bournemouth, por 0-4) aproximar-se no topo da tabela, agora a um ponto, ao passo que o Liverpool, em caso de triunfo em casa do Tottenham, poderá isolar-se no comando da Premier League.