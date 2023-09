A IA está a mudar o mercado de trabalho: “Negá-la seria como alguém recusar-se a usar calculadora há 50 anos”

Quando abriu o LinkedIn esta manhã e encontrou um novo anúncio de emprego, quem falava consigo do outro lado do ecrã era a inteligência artificial (IA). Foi ela quem apurou que percentagem das suas qualificações coincidia com a empresa em busca de um novo colaborador. Foi ela quem vasculhou o seu currículo e determinou o sucesso que podia ter num novo emprego. E também é ela que, nos monitores dos recrutadores, o posicionou num ranking que o tornará mais apetecível do que muitos candidatos — e menos do que outros.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt