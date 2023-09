Europa atropela EUA no arranque da Ryder Cup em Roma

A equipa da Europa foi claramente superior à dos EUA, hoje, no primeiro dia da 44.ª Ryder Cup, que decorre até domingo no Marco Simone Golf & Country Club, em Roma, Itália. No cômputo dos primeiros oito encontros a pares, venceu cinco e empatou três, estabelecendo o resultado nuns expressivos 6.5-1.5

Estes cinco pontos de vantagem para sábado igualam o máximo da Europa no final do primeiro dia desde 2004 no Oakland Hills Golf Club, no Michigan (EUA), em edição que venceria por 18.5-9.5. Para os EUA, foi a primeira vez que não ganharam nenhum encontro no dia de abertura.

Foi um dia fantástico para a Europa, orientada pelo seu capitão não-jogador, o inglês Luke Donald, e que não perde em casa neste match bienal desde há 30 anos – a última vez foi em 1993, no The Belfry, em Birmingham, Inglaterra.

Deu aqui um passo de gigante rumo à manutenção de tal invencibilidade, ao mesmo tempo que se vai desforrando da última edição, em 2021, quando perdeu por 9-19 em Whistling Straits, Wisconsin (EUA), no cômputo das 28 partidas que compõem o evento (a primeira equipa a ultrapassar os 14 pontos sai vencedora).

Nesta sexta-feira, depois de ter vencido pela primeira vez na história os quatros encontros matinais em foursomes (pancadas alternadas, com uma só bola, entre os dois jogadores de cada de par), a Europa manteve-se invicta nos fourball (quatro bolas, à melhor bola de cada par) da tarde com uma série de clutch putts no 18.º e último buraco.

Começou pelo norueguês Viktor Hovland (n.º 4 mundial), em dupla com o inglês Tyrrel Hatton (n.º 11), a meter de oito metros para empatar ao cair do pano contra Jordan Spieth (n.º 12)/Justin Thomas (n.º 24).

Depois, o espanhol Jon Rahm (n.º 3), jogando com o rookie e jovem dinamarquês Nicolai Højgaard (n.º 88.), fez dois eagles nos últimos três buracos, incluindo no 18 com um putt de 10 metros sobre uma lomba. Isto, para empatar o match frente a Scottie Scheffler (n.º 1)/Brooks Koepka (17.º).

Finalmente, o veterano inglês Justin Rose (37.º), aliado ao também rookie escocês Robert McIntyre (n.º 55) , meteu um putt delicado a descer de três metros também no 18 para o terceiro empate da tarde, em embate face Max Homa (n.º 7)/Wyndham Clark (n.º 10).

Antes, o norte-irlandês Rory McIlroy (n.º 2) e o inglês Matt Fitzpatrick (n.º 8) tinham batido Collin Morikawa (n.º 19)/Xander Schauffele (n.º 6) por 5&3 (cinco buracos de vantagem e três por jogar).

“Durante toda a semana, tudo o que falámos foi em começar rápido”, disse Rory McIlroy. “Jogámos partidas de três buracos no treino, umas atrás das outras. Foi algo que Luke [Donald] incutiu em nós. Estávamos prontos desde a primeira tacada, como se pôde ver na forma como todos jogaram.”

Neste sábado de manhã há mais oito encontros a pares. E, para a manhã, Luke Donald mantém a receita com os pares que uniram forças neste primeiro dia em foursomes, mas por ordem inversa de saída:

Rory McIlroy/Tommy Fleetwood (Europa) vs. Justin Thomas/Jordan Spieth (EUA)

Ludvig Aberg/Viktor Hovland (Europa) vs. Scottie Scheffler/Brooks Koepka (EUA)

Shane Lowry/Sepp Straka (Europa) vs. Max Homa/Brian Harman (EUA)

Jon Rahm/Tyrrell Hatton (Europa) vs. Patrick Cantlay/Xander Schauffele (EUA)

