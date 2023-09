A corrupção é um mundo

É difícil não estarrecer perante a radiografia de desfaçatez que é a leitura das escutas do caso Tempestade Perfeita que ontem publicámos. Mais do que a ambição pessoal de terem uma “vida boa”, o que o trabalho da Judiciária nos mostra é que há altos quadros que encaram com surpreendente facilidade a capacidade de o aparelho de Estado acolher as suas estratégias de rapina.

