Respeito e atenção, exige-se

Não entendo as distracções que a Rugby World tem dado mostras na organização da competição que é um Campeonato do Mundo. Primeiro, vejam-se os Grupos C e D, onde se juntam equipas da mesma região - da Europa, Portugal e Geórgia e da América Latina, Argentina e Chile, num óbvio convite ao jogo de interesses. É que não basta dizer-se que nós, no râguebi, somos diferentes. É preciso mostrá-lo com toda a transparência.

Como é evidente e ficando o terceiro qualificado apurado para o Mundial da Austrália em 2027, a mais fraca das duas equipas em confronto tem todo o interesse em permitir que a mais forte se qualifique porque assim é eliminado um forte adversário no futuro apuramento. E se o empate Geórgia-Portugal retira qualquer dúvida sobre uma combinação, o Argentina-Chile que se disputará no próximo sábado pode provocar desconfianças — e as entidades que fiscalizam estas coisas de fixação de resultados ou de apostas já estão atentas. E só o facto de haver desconfianças é mau, muito mau, para a integridade do râguebi em particular e do Desporto em geral.

Todos conhecemos o conceito de que “à mulher de César não basta ser séria, deve parecer séria”. Pois ao râguebi também precisa de o parecer e não viver de frases feitas que são atiradas com alguma vaidade e pesporrência.

Por exemplo e por falta de cuidado, a França é nitidamente favorecida com um primeiro jogo na fase de grupos a 8 de Setembro e o último do seu grupo a 6 de Outubro, quase um mês depois — Portugal teve o seu primeiro jogo a 16 de Setembro e terá o último a 8 de Outubro… E sabe-se o que vale o descanso no peso de competições deste quilate.

Mas há pior: no regulamento de desempate, o primeiro factor a considerar é o resultado entre as duas equipas empatadas — situação que estabelece o disparate do mesmo resultado contar para duas coisas diferentes mas cheias de importância qualificativa: conta para a classificação das equipas no grupo onde se inserem e, mais tarde e em caso de empate pontual, serve para defenir o melhor classificado entre as duas equipas.

Como é óbvio existem outras formas de fazer o desempate como acontece em Portugal e em outros países da primeira-linha do râguebi internacional — recorrer ao número total de vitórias, por exemplo, classifica aquele que se mostrou mais eficaz, ou mais capaz, no conjunto do grupo.

E este processo, principalmente em grupos com número ímpar de equipas e em que uma delas acabará a sua participação mais cedo, pode provocar desconfianças de jogos de interesse. Já se sabe que a realização dos jogos de um mesmo grupo à mesma hora é, numa competição que se espalha por um mundo de espectadores, muito difícil e provoca diminuição de receitas televisivas. Seja, mas tomem-se os cuidados necessários com outros instrumentos.

Veja-se o que se pode passar no grupo de Portugal com Fiji a jogar no dia anterior do Austrália-Portugal. Se Fiji e a Austrália conseguirem o mesmo número de pontos de classificação — quatro ou cinco se ponto de bónus — ficarão empatadas e Fiji terá o seu último jogo contra Portugal para garantir o acesso aos quartos-de-final.

Mas as coisas não são tâo interessantes assim. Porque Fiji derrotou a Austrália e assim não precisa sequer de pontuar contra os Lobos para se qualificar. E pode ainda ser menos interessante uma vez que Fiji joga no dia anterior ao jogo entre portugueses e australianos. E sabendo-se do resultado pode dar-se o caso que a Austrália, por causa do primeiro factor regulamentar, não tenha qualquer interesse no resultado com Portugal. O que não é decente numa competição com o nível de um campeonato do mundo.

E sendo assim, com Fiji e Austrália pontualmente empatadas, o jogo entre Fiji e Portugal pode também transformar-se numa farsa… a Fiji basta aparecer em campo e fazendo descansar os jogadores que melhor entender. E os espectadores, que pagaram viagens e caros bilhetes, são desrespeitados e desconsiderados. E os jogadores portugueses podem perder uma importante oportunidade de ganho de experiência.

Estes erros por falta de respeito, atenção e consideração não servem ao râguebi e ao seu desenvolvimento. Cito Pep Guardiola: “O desporto não é Desporto quando não existe relação entre esforço e recompensa. Não é Desporto se o sucesso é garantido ou se a derrota não importa.”