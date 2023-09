Roger Schmidt antevê jogo “exigente” com o FC Porto: “Estamos preparados”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, está a contar com um clássico "muito difícil e exigente" diante do FC Porto, mas confirmou ter todo o plantel à disposição. No segundo embate da época com o rival, depois da Supertaça, as "águias" procuram um triunfo para ultrapassarem os "dragões", líderes da tabela.

"Penso que veremos um futebol de topo entre duas grandes equipas, que se respeitam muito. Será muito difícil e exigente, mas nós já temos muita experiência nestes jogos. A atmosfera está boa, os jogadores estão em boa forma e todos treinaram hoje. Temos ainda alguns pequenos problemas, mas estamos muito bem preparados. Vamos jogar em casa contra um adversário directo e podemos ganhar três pontos ao FC Porto. É uma boa oportunidade para nós, estamos prontos para um jogo intenso", frisou o treinador.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, no auditório do centro de treinos dos "encarnados", no Seixal, Roger Schmidt não "abriu" muito o jogo do lado do Benfica, mas elogiou o FC Porto, que é um adversário "difícil" de defrontar pelas características.

"O FC Porto é uma equipa que vence muitos jogos, tem uma mentalidade ganhadora e forte. São muito disciplinados, colocam muita entrega nos jogos e têm muita qualidade individual. Todas as equipas que lutam por títulos têm de ter essas características e eles mostram isso todas as semanas, mesmo em momentos difíceis", realçou o germânico.

Os "dragões" venceram nas duas últimas deslocações ao Estádio da Luz (em 2021-22 chegaram mesmo a celebrar a conquista do título no recinto benfiquista), mas o passado não entrará em campo e muito menos decidirá o vencedor, considerou Roger Schmidt.

"Cada jogo tem a sua história. É um novo começo e, desde o primeiro minuto, teremos de estar preparados, a pensar no plano de jogo e na abordagem. Cada equipa vai querer dominar e influenciar o jogo de forma positiva. Estes jogadores estão em forma, os do FC Porto a mesma coisa. Ambas as equipas estão motivadas e a querer os três pontos", sublinhou.

No entanto, um confronto entre dois rivais directos na luta pelo título faz aumentar a importância do triunfo, embora a pressão sentida pelas "águias" seja igual todo o ano. "Ser campeão em Portugal não é fácil. As equipas 'grandes' não perdem muitos pontos contra as outras e os jogos entre elas são importantes. Vejo mais como oportunidade do que pressão. Pressão temos sempre, em todos os jogos", salientou Roger Schmidt.

O lateral direito dinamarquês Bah e o extremo argentino Di María tiveram problemas físicos nos últimos dias, mas poderão ir a jogo no clássico, tal como o defesa esquerdo checo Jurásek, recuperado de lesão, com 45 minutos em Portimão e que é "mais uma opção".