Urgências das maternidades vão manter fechos rotativos até ao final do ano

A Direcção Executiva do SNS decidiu prolongar até ao final do ano o sistema de encerramentos rotativos das urgências de obstetrícia, anunciou esta quarta-feira Fernando Araújo. A medida, que foi anunciada como transitória para fazer face à falta de médicos especialistas, vai assim durar um ano.

“Em função da avaliação positiva que consideramos deste programa, foi consensualizado manter de forma prudente e cautelosa a continuação desta metodologia no período de Inverno, com ligeiras alterações e a realizar nova avaliação no final desse tempo”, anunciou o director executivo do SNS, na Comissão Parlamentar de Saúde no âmbito de um requerimento do PSD sobre a resposta em pediatria e blocos de parto em Portimão.

Aos deputados, Fernando Araújo voltou a insistir que com este plano “Nascer em Segurança” foi assegurada qualidade e previsibilidade na resposta dada às grávidas. “A Direcção Executiva do SNS não toma decisões no gabinete, reúne com os profissionais e é com base nestas discussões que acaba por elaborar o plano”, disse o responsável, que no início da sua intervenção reafirmou que a “carência de médicos de ginecologia e obstetrícia não é de agora e não há solução imediata”.

A taxa de retenção dos novos especialistas de ginecologia/obstetrícia que acabaram a formação na primeira época deste ano no SNS foi de “mais de 80%”, disse Fernando Araújo, referindo este como um sinal de esperança para o futuro.

A falta de profissionais, disse, “obriga a um exigente planeamento para garantir a resposta”, afirmou, fazendo um balanço da operação “Nascer em Segurança” que começou nos fins-de-semana do passado Natal e Ano Novo. “Nestas 39 semanas de vigência da operação, a previsibilidade e a consistência do plano ficou confirmado. Foi reduzido em mais de 80% os fechos imprevistos, revelando que o plano - apesar de questões pontuais que existiram - foi cumprido com efectividade.”

Até 31 Agosto, adiantou, realizaram-se no SNS mais de 43 mil partos, o que significa que “nasceram nos hospitais do SNS, todos os dias, mais cinco crianças que no ano passado, mantendo taxas de cesarianas semelhantes”.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, registaram-se cerca de 70 partos diários, disse Fernando Araújo, referindo que entre 1 de Junho e 24 de Setembro foram encaminhadas para o privado, ao abrigo do protocolo feito para esta circunstância, 27 grávidas. Uma percentagem “ínfima” dos cerca de 7500 partos registados.