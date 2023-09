PAN-Madeira recebido pelo representante da República em clima de divisão interna

Os partidos começaram a ser ouvidos pelo representante da República para a Madeira. A deputada eleita do PAN garantiu a legitimidade do acordo com o PSD, apesar da discordância da direcção regional.

A deputada eleita pelo PAN foi esta quarta-feira expor ao representante da República as linhas gerais do acordo de quatro anos que vai permitir a PSD e CDS-PP governar a Madeira em maioria. Enquanto Mónica Freitas estava reunida com Ireneu Barreto, o porta-voz regional do PAN denunciava a falta de legitimidade do compromisso.