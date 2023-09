João Pinto recebe “One Club Man Award” em Bilbau

O Athletic Bilbau, oito vezes campeão de Espanha, premiou esta quarta-feira, em San Mamés, antes do jogo com o Getafe, o antigo lateral direito do FC Porto e da selecção portuguesa João Pinto com o “One Club Man Award”. Trata-se de um galardão atribuído desde 2015 pelo emblema basco a jogadores que representaram apenas um clube durante toda a carreira.

O antigo capitão dos "dragões", de 61 anos, recebeu o prémio das mãos de José Ángel Iribar, antigo guarda-redes e “embaixador” do clube - que representou durante 18 anos -, tendo sido aplaudido pelos adeptos do Athletic e pelos futebolistas e equipa de arbitragem.

Já no centro do relvado, foi entregue a João Pinto o símbolo de valores como lealdade, empenho e responsabilidade, que moldam uma identidade cada vez mais rara no futebol actual e que o emblema de Bilbau faz questão de preservar.

João Pinto recebeu o prémio One Club Man, e foi ovacionado pelos adeptos do Athletic ??#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/f2u6TA4wO7 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) September 27, 2023

João Pinto sucede ao argentino Ricardo Bochini (Independiente), tornando-se o oitavo galardoado (não houve prémio em 2020), depois de Ryan Giggs (Manchester United), Billy McNeill (Celtic), Carles Puyol (Barcelona), Sepp Maier (Bayern Munique), Paolo Maldini (AC Milan) e Matthew Le Tissier (Southampton).