Feyenoord esperou três dias para ampliar goleada sobre Ajax

Jogo interrompido no domingo, na Cruijff Arena, foi concluído com mais um golo de Santiago Giménez, que completou o hat-trick.

O Feyenoord, campeão dos Países Baixos, esperou três dias para ampliar de 0-3 para 0-4 a goleada imposta ao Ajax, em Amesterdão, no clássico da 6.ª jornada da Liga neerlandesa de futebol, jogo que fora interrompido na sequência do lançamento de tochas para o relvado.

No domingo, na Johan Cruyff Arena, o "bis" do mexicano Santiago Giménez (9 e 18') e o golo do brasileiro Igor Paixão (37') deram vantagem ao Feyenoord antes de o árbitro ter interrompido, à terceira, o encontro. Nos 35 minutos que faltavam disputar, Giménez completou, aos 59', o hat-trick, perante as bancadas vazias do estádio.

O "De Klassieker" foi interrompido por duas vezes, levando à suspensão, aos 55 minutos, perante o comportamento dos adeptos do Ajax, que arremessaram, além de tochas, outros objectos, como garrafas.

Já nas imediações da Johan Cruyff Arena, alguns adeptos vandalizaram umas das entradas principais do recinto, enquanto outros entraram em confrontos com a polícia, obrigada a intervir montada em cavalos, tendo detido 15 pessoas, de acordo com a informação divulgada pela comunicação social neerlandesa.

A equipa de Amesterdão, que apenas conta com um triunfo nesta edição da prova, não perdia por uma diferença de três golos, em casa, ao intervalo, desde 1977.

Com este resultado, o Feyenoord passa a somar 14 pontos, contra os 15 de AZ Alkmaar (segundo colocado) e PSV Eindhoven (primeiro), ambos com menos um jogo. O Ajax é 14.º, com cinco pontos.