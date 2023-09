Fechos e mais procura levaram cinco maternidades da Grande Lisboa a pedir desvio de ambulâncias

Com maternidades encerradas, elevada procura no fim-de-semana recaiu sobre as restantes, que tiveram blocos de partos e enfermarias cheias. Direcção Executiva diz que funcionamento em rede respondeu.

Foi um fim-de-semana de pressão para várias maternidades da Grande Lisboa. No sábado, cinco urgências de obstetrícia encerraram ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) durante algumas horas, ou seja, não recebiam grávidas encaminhadas por ambulâncias, que foram antecipadamente enviadas para outras unidades com capacidade para as receber, num mecanismo de funcionamento em rede do SNS. A urgência esteve aberta a quem se dirigiu pelos seus próprios meios.