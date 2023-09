Arrancavas a mão?

A lareira acesa era praticamente a única luz, além de uma candeia em cima da mesa. A Celeste aproximou-se do Moisés, disse-lhe para parar de ler, a falta de luz faz mal aos olhos. Não quero saber, respondeu ele, continuando a folhear o seu livro favorito, ou pelo menos o que mais frequentava, sobre povos, geografia, costumes e a sua história, e lá ia ele, viajando por Alexandria, parando para beber um chá preto aromatizado com salva ou, como se faz na Eritreia, três páginas depois, misturando café no chá previamente fervido com cardamomo, cravinhos e canela.

