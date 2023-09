“No meu bairro” as coisas estão a ficar complicadas

Na sexta-feira, na livraria Almedina do Rato, decorria o lançamento do livro infantil No Meu Bairro, escrito por Lúcia Vicente e ilustrado por Tiago M., quando várias pessoas interromperam o evento com comentários homofóbicos e declarações machistas. Fala-se em dois grupos e que um deles tinha guarda-costas. Uma dessas pessoas usava um megafone, à semelhança do que já tinha feito em Évora quando interrompeu o “Pride dos Pequeninos” – uma iniciativa integrada na 1.ª Évora Pride e que contava com a presença de crianças.

