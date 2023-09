Dezenas de investigadores do CES atacam corte “inaceitável e condenável” de artigo sobre Boaventura

Mais de 40 investigadoras e investigadores do Centro de Estudos Sociais (CES) divulgaram esta segunda-feira em comunicado a sua “solidariedade para com as editoras e autoras” do artigo The walls spoke when no one else would, que a editora científica Routledge decidiu retirar permanentemente do livro Sexual Misconduct in Academia. O CES é a unidade de investigação visada pelo artigo, que por seu turno gerou uma vaga de denúncias sobre assédio sexual, moral e extrativismo intelectual na academia e em particular em torno do seu director emérito suspenso, Boaventura de Sousa Santos.

