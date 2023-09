APAV registou 30 pedidos de ajuda relacionados com a Jornada Mundial da Juventude

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) recebeu 30 pedidos de ajuda relacionados com a Jornada Mundial da Juventude, adianta o relatório de execução elaborado com a Fundação JMJ e publicado esta segunda-feira. Quatro desses casos, denunciados à APAV já depois do término do evento católico, estão a ser investigados pela Polícia Judiciária por suspeitas dos crimes de tráfico humano, alegadamente cometidos por empresas de prestações de serviços subconcessionadas por outras empresas para operarem na Jornada Mundial da Juventude. Registaram-se ainda cinco situações de burla, quatro casos de furto, três queixas por importunação sexual e duas situações de coacção ou assédio.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt