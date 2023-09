O Canadá e Portugal têm mais e mais razões para trabalhar em conjunto

A recente visita oficial do sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ao Canadá demonstrou o quão forte, profunda e dinâmica é a ligação que une os nossos dois países. Como embaixadora do Canadá em Portugal, tive o prazer de acompanhar o sr. Presidente Rebelo de Sousa durante parte do programa, incluindo os encontros com o nosso primeiro-ministro, Justin Trudeau, em Toronto, os quais permitiram ressaltar a nossa longa história partilhada, ancorada em valores comuns e múltiplos laços interpessoais. Esta amizade secular cria oportunidades para expandir e diversificar ainda mais a nossa cooperação.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt