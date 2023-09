As mulheres foram as escolhidas por Jesus Ressuscitado para reunir os discípulos que a Sua morte escandalosa havia dispersado.

1. Já escrevi muitos textos sobre as questões e o papel das mulheres na Igreja, sobretudo na Igreja Católica. Não posso, no entanto, deixar em branco o lançamento recente de uma nova colecção sobre o fenómeno religioso: Religare. Religiões no Mundo. Uma colecção é algo muito diferente de um livro ou de um artigo. É uma promessa e um compromisso. É a recusa do evanescente. Figura, como primeiro número desta colecção, o livro Maria Madalena, a Apóstola dos Apóstolos. É obra de Maria Julieta Mendes Dias e de Paulo Mendes Pinto [1]. Os dois autores não são desconhecidos.