Tiro: Maria Inês Barros sagra-se campeã europeia rumo a Paris2024

A portuguesa Maria Inês Barros sagrou-se, neste domingo, campeã europeia de tiro com armas de caça (trap), em Osijek, na Croácia, e conseguiu uma vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos Paris20224. Tem sido um ano em cheio para a atiradora natural de Penafiel.

Na final do Europeu de Espingarda, Inês Barros teve uma prestação de alto nível, ao acertar 43 tiros e 50 possíveis, cinco a mais do que a italiana Silvana Stanco, medalha de prata, numa prova em que a espanhola Fatima Galvez foi terceira.

Aos 22 anos, a atleta vive um grande momento na carreira, registando uma ascensão meteórica. Em 2019, conquistou a medalha de bronze na prova individual de trap no Europeu Júnior para, dois anos mais tarde, voltar ao pódio com a medalha de prata ao peito.

De então em diante, somou mais um bronze em equipas mistas no Campeonato Europeu de Tiro Desportivo, uma prata na mesma categoria da etapa de Baku da Taça do Mundo, e um surpreendente sexto lugar no Mundial, também em Osijek, em 2022.

No presente ano, tem dado seguimento a este percurso em ascensão, com ouro em Larnaca, Chipre (prova mista por equipas), e no Cairo (individual), antes de, em Agosto, se sagrar campeã do mundo em equipas mistas em Baku, ao lado de João Paulo Azevedo.

Maria Inês Barros, que recorrentemente se treina no Porto, onde encontra as instalações necessárias à prática do fosso olímpico, vai ter, em Paris, a primeira oportunidade de competir no palco olímpico. Ela que, em 2022, já conseguiu uma medalha de prata nos Jogos do Mediterrâneo, na Argélia.