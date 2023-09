Académicos exigem que editora reponha capítulo sobre caso Boaventura

Routledge vai “retirar permanentemente” o artigo que gerou denúncias de assédio no CES do livro Sexual Misconduct in Academia. Maria Paula Meneses, do CES, assume aviso legal à editora.

Mais de uma centena de académicos de vários países, entre os quais as 23 autoras do livro Sexual Misconduct in Academia, subscrevem uma carta aberta que exige que a editora Routledge explique publicamente porque retirou da obra o capítulo que gerou o caso Boaventura de Sousa Santos, director emérito suspenso do Centro de Estudos Sociais (CES) e que reponha a circulação do livro. Os académicos pedem ainda que a conceituada editora científica, que a 31 de Agosto tirou o livro do mercado, “enfrente as ameaças judiciais contra a sua publicação”. Neste sábado, a investigadora coordenadora do CES Maria Paula Meneses partilhou uma nota no Facebook em que se lê que avisou a Routledge das "possíveis consequências legais" se mantivessem o artigo científico e também de que terá apresentado "queixa criminal contra as autoras" do capítulo.