Lavrov classifica Ocidente de “império de mentiras” mas evita menções à Ucrânia

No seu discurso na Assembleia Geral da ONU, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo acusou o Ocidente de “tentar forçar o mundo a jogar de acordo com suas próprias regras egocêntricas”.

O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, discursou este sábado na Assembleia Geral da ONU, onde teceu duras críticas ao "império de mentiras" que considera ser o Ocidente, mas evitou abordar a guerra que o seu país trava na Ucrânia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo acusou o Ocidente de não cumprir os compromissos escritos e juridicamente vinculativos que assume, advogando tratar-se de um "verdadeiro império de mentiras".

"A Rússia, como muitos países, sabe disso em primeira mão", defendeu Lavrov, criticando a expansão da aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO). “Eles estão a tentar forçar o mundo a jogar de acordo com suas próprias regras egocêntricas”, acrescentou.

De acordo com o ministro, a expansão militar da NATO na região Ásia-Pacífico cria o risco de uma nova fonte de tensão.

“Uma nova e perigosa demonstração do expansionismo da NATO é a tentativa de alargar a área de responsabilidade do bloco a todo o Hemisfério Oriental, sob o ‘slogan’ malicioso da ‘indivisibilidade da segurança das regiões Euro-Atlântica e Indo-Pacífico’", disse.