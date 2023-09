Os derbies do Norte de Londres: Arsenal e Tottenham com muito para contar

No domingo é reatado um derby com larga história. Arsenal e Tottenham disputaram grandes jogos, incluindo os da época em que os “gunners” se sagraram campeões sem derrotas.

Estamos a 8 de Novembro de 2003. Em Highbury, então o recinto do Arsenal, a equipa da casa recebe o Tottenham, em mais um episódio da saga do derby do Norte de Londres, como é conhecida a rivalidade entre estes dois vizinhos da capital inglesa. O Arsenal vence por 2-1 e mantém a invencibilidade na prova, que, de forma inédita na história da Premier League, vai resistir até ao fim. E a festa começou a 25 de Abril de 2004, exactamente no jogo da segunda volta com o Tottenham: o empate a dois golos garantiu matematicamente o título aos “invencíveis” de Arsène Wenger.