Benfica renova título na Supertaça de hóquei em patins

O Benfica juntou neste sábado mais um troféu ao palmarés da Supertaça António Livramento. No Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, os "encarnados" derrotaram o Sp. Tomar, por 4-1 e renovaram o título que já haviam conquistado em 2022, elevando para nove o total de triunfos na prova.

Entrou melhor o campeão nacional, colocando-se em vantagem por Roberto di Benedetto e alargando a margem pouco depois, por Lucas Ordoñez, que aproveitou uma bola morta na área do Sp. Tomar para fazer o 2-0.

Foi com esse resultado que se chegou ao intervalo e, no segundo tempo, apesar de um maior domínio do Benfica, foi o Sp. Tomar a marcar primeiro, quando Pedro Martins aproveitou, com classe, uma falha de marcação na área adversária, aos 32'.

O jogo tornou-se, então, mais partido, com o Sp. Tomar a subir as linhas de pressão. Depois de algumas transições de parte a parte, o Benfica repôs os dois golos de vantagem graças a um remate de meia distância de Nil Roca, aos 41', antes de, a 2m55s do fim, Pol Manrubia assinar o 4-1, após um contragolpe com assistência de Benedetto.

Com este triunfo, o Benfica confirma o bom momento que atravessa, depois de no início da temporada ter já conquistado a Elite Cup, numa final diante do Sporting. Este nono troféu na Supertaça consolida os "encarnados" como a segunda equipa com mais taças na prova, mas distante das 23 que soma o FC Porto.